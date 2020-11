Positano, la polemica dell’opposizione per gli eventi di oggi in streaming: “Possibilità esclusa solo per i Consigli Comunali”. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, questa mattina le celebrazioni inizieranno a partire dalle ore 10.00, in località Cascata, con l’evento inizialmente previsto per lo scorso sabato, 21 novembre, data che coincideva con la Giornata Mondiale degli Alberi, posticipato a causa delle condizioni meteo avverse. Si proseguirà poi con un ulteriore evento, teso a celebrare le donne, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Alle ore 12.00, in Piazza dei Mulini, vi sarà l’istallazione composta da 14 manichini femminili, con la presenza di simboli ed elementi che richiamano l’attualità.

Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Positano. Proprio a questo proposito, l’opposizione ha fatto ascoltare di nuovo le sue parole. “Interessante notare come il Comune di Positano escluda la possibilità delle dirette streaming solo per le sedute dei consigli comunali”, dicono.

Lo scorso venerdì 20 novembre, infatti, si è tenuto il primo consiglio comunale, dopo il consiglio di insediamento. In quell’occasione, nell’avviso diffuso si leggeva: La seduta si terrà a porte chiuse a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.