Positano, la buona notizia per Paolo Marrone: tutti negativi i componenti della sua famiglia. Pochi giorni fa, Paolo Marrone, per tutti noi un simbolo, organizzatore della Feste del Pesce, dei principali gruppi di Tamorre, culture di musica popolare, uomo di cultura e di grande intelligenza, sensibilità ed empatia, aveva informato pubblicamente di essere risultato positivo al Coronavirus. Dopo aver accusato alcuni sintomi leggeri, infatti, si è recato presso un laboratorio privato, dove ha effettuato il tampone, il quale ha confermato il contagio. Immediatamente, lui e tutta la sua famiglia si sono posti in isolamento.

Oggi, la buona notizia: tutti i componenti della famiglia sono risultati negativi.

Tutti noi ci rallegriamo della bella notizia e siamo fiduciosi che, presto, potremo dire lo stesso anche per lui.