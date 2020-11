Positano: incontro con Amalfitana Gas per collegamenti nei quartieri e nelle scale

Positano (Salerno). Abbiamo raggiunto gli uffici comunali e l’amministrazione, oggi al lavoro con il sindaco Giuseppe Guida, l’ass. Raffaele Guarracino e il Geom. Marrazzo della Amalfitana Gas, per i collegamenti del gas da realizzare tra le zone del paese, da via Monte a Liparlati, passando per scale e strade.

A Positano non si parla solo di festività natalizie, dunque, per le quali l’amministrazione Guida ha già destinato diversi fondi per le luminarie e per le iniziative “Positano Paese Presepe” e “Favolemia”.

Amalfitana Gas S.r.l. è stata fondata nel 1989 ed ha come oggetto sociale del proprio statuto l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione della rete di distribuzione del gas metano nell’ambito del Bacino di Utenza “Campania 52”, costituito dai comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Scala, Ravello e Tramonti, facenti parte tutti della Comunità Montana Penisola Amalfitana.