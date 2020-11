Positano in lutto per la prematura scomparsa di Jenny Sepúlveda

Positano piange la scomparsa della giovane Jenny Sepúlveda che lascia nel dolore il marito Alvaro ed i quattro figli. La città verticale apprende con immenso dolore la triste notizia che getta nello sconforto tutta la comunità. Jenny era molto conosciuta e benvoluta da tutti e lascia un vuoto enorme difficile da colmare. A ricordare Jenny anche Suor Milena:

Oggi, giorno del Signore, la nostra cara amica Jenny Sepúlveda, è stata accolta nelle braccia del Padre. Ci uniamo in preghiera per il suo eterno riposo e chiediamo al Signore forza e consolazione per suo marito ed i suoi figli.