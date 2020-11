Positano, il tramonto a cuore di Giuseppe Di Martino conquista il web

A Positano in questi giorni arrivano segni di serenità e di speranza anche dal cielo. Dopo due giorni di tempesta di grecale arriva uno stupendo tramonto, immortalato dal nostro fotografo ed informatico Giuseppe Di Martino. Ma non è il solito tramonto, appare come per magia un cuore…e la dedica a Massimiliano Fusco, che oggi avrebbe compiuto 50 anni.

A volte è incredibile ciò che esce dalla macchina fotografica, senza nessun ritocco. Voglio dedicare questa foto a Massimiliano, che oggi avrebbe compiuto 50 anni

Il commento di Peppe sul suo Facebook, e noi senz’altro ci uniamo alla dedica, nel ricordo del caro Massimiliano.