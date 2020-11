Positano, il sindaco: “Mio interesse realizzare dirette streaming per divulgare il nostro operato, succederà appena ci sarà il regolamento corretto”.

Il sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si è espresso in merito alla problematica delle dirette streaming:

“È mio interesse fare dirette streaming per divulgare e far conoscere alla popolazione il nostro operato. La diretta streaming intendiamo farla, ma dobbiamo farla con tutti i crismi di legge ed i regolamenti necessari, per quanto riguarda il consiglio comunale. Questo è un evento ed in quanto tale ha una valenza diversa da un consiglio comunale, nel quale vengono coinvolte le volontà di tutti i consiglieri e deve essere ben regolamentato prima di poter essere effettuata la diretta streaming del consiglio comunale, cosa che ovviamente intendiamo fare”, ha detto a Positanonews.

La diretta, dunque, si farà nel momento in cui sarà regolamentato in maniera corretta come effettuarla.