Positano: il sindaco Guida e il vicesindaco ci raccontano i due importanti eventi previsti per domani

Positano. Nuova intervista di Positanonews al sindaco Giuseppe Guida in un giorno molto importante: quello del suo compleanno. Il primo cittadino della perla della Costiera amalfitana insieme al vicesindaco Margherita Di Gennaro ci spiega quali sono gli appuntamenti previsti per domani 25 novembre.

“Innanzitutto grazie per gli auguri a Positanonews e a tutti i cittadini che con i loro messaggi mi stanno dimostrando tante attestazioni di stima”, ha dichiarato il sindaco Guida. “Domani sarà una giornata importante per Positano: ci saranno due eventi fondamentali”. Innanzitutto la Giornata dell’albero. Le celebrazioni inizieranno a partire dalle ore 10.00, in località Cascata, con l’evento inizialmente previsto per lo scorso sabato, 21 novembre, data che coincideva con la Giornata Mondiale degli Alberi, posticipato a causa delle condizioni meteo avverse. “Saranno piantati degli alberi per dimostrare quanto l’amministrazione ci tiene all’ambiente e al verde pubblico. Vogliamo piantare degli alberi forte”, ha aggiunto il sindaco.

Domani, inoltre è anche la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. “Ci sarà una manifestazione in località Cascata e poi alle ore 12.00, in Piazza dei Mulini, vi sarà un’installazione composta da 14 manichini femminili, con la presenza di simboli ed elementi che richiamano l’attualità”. A tal proposito, prende la parola il vicesindaco: “Non voglio anticiparvi nulla. La manifestazione, visibile in streaming, è dedicata a tutte quelle donne costrette a stare in casa durante la pandemia con il proprio carnefice. Un messaggio per stare vicino alle loro donne”.