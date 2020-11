Positano, il sindaco Giuseppe Guida: “La nostra intenzione è far rientrare i ragazzi a scuola”

Abbiamo ascoltato il sindaco di Positano Giuseppe Guida sulla situazione attuale della scuola e sulla situazione epidemiologica in città: “Stiamo lavorando a stretto contatto con la preside. Saranno forniti 1.000 mega dalla rete di Connectivia. Il lavoro è stato effettuato dai tecnici che su sollecitazione del Comune sono intervenuti immediatamente ed entro domani la rete della scuola sarà pronta. La nostra intenzione è far rientrare subito i ragazzi a scuola, ci siamo presi qualche giorno per un’organizzazione ottimale ed anche per sentire le ultime disposizioni della Regione Campania. Siamo prontissimi sotto tutti i punti di vista, anche su quello più delicato e nevralgico del trasporto. Il nostro non è un trasporto misto che potrebbe creare potenziali contagi ma un trasporto dedicato agli studenti. Le misure di sicurezza saranno al massimo con misurazione della temperatura ed autobus sanificati. Anche le scuole sono pronte, sono arrivati tutti i banchi monoposto che ancora mancavano. Quindi ora l’organizzazione è ottimale per poter ripartire. La nostra intenzione è quella di fornire la possibilità a tutti di poter studiare nelle stesse condizioni. Oggi sono stati installati anche i termoscanner alla scuola media e alla primaria di Positano per cui sono state implementate le misure di sicurezza. Ovviamente sarà obbligatorio l’uso della mascherina di protezione individuale per docenti, personale scolastico ed alunni.

Per quanto riguarda l’andamento epidemiologico e dei contagi oggi abbiamo avuto la buona notizia della guarigione di un nostro concittadino. Positano ha ben circoscritti i cluster e siamo in una fase di contenimento del fenomeno. Stiamo cominciando a contare più guariti che contagiati e questo non può che farci piacere. Ovviamente bisogna tenere sempre alta la guardia ma bisogna andare avanti con ottimismo guardano al futuro ed il futuro sono i nostri figli ai quali abbiamo il dovere di offrire una scuola funzionale e lo stiamo facendo con tutte le nostre forze ed in perfetta sintonia con la preside”.