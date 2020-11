Positano. Il sindaco: “Effettuati i cento tamponi previsti. Oggi due bambini guariti, una cittadina dimessa dall’ospedale ed il bando per strutture dove ospitare i positivi”.

“Siamo qui dopo una lunga giornata, dove sono stati effettuati i cento tamponi che erano previsti dall’Asl sul territorio comunale di Positano – ha esordito nella diretta Facebook di questa sera il sindaco della perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida -. Oltre a questo, quindi, dove aspettiamo di ottenere i risultati nel giro di uno o due giorni, e ci auguriamo ovviamente che siano tutti negativi, vorrei comunicarvi anche una bella notizia, perché nella giornata odierna ci è stata comunicata dall’Asl la guarigione di tre dei nostri concittadini. Volevo condividerla con tutta la comunità, perché tra questi tre cittadini avevamo due bambini che sono finalmente risultati negativi e quindi guariti da questa malattia”.

“Oltre a questo, un’altra bella notizia: la nostra concittadina che era stata ricoverata in maniera cautelativa all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno è stata finalmente oggi dimessa ed è ritornata qui a Positano. A lei a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale di Positano vanno gli auguri per questo rientro e per essersi rimessa in così breve tempo”, ha continuato.

“Al di là di questo, i risultati della settimana descrivono una situazione abbastanza stabile, dove c’è una lieve crescita dei contagi, ma a questa si contrappone anche una serie di guarigioni, per cui il numero dei contagiati sul nostro territorio rimane abbastanza stabile. Questo ci fa ben sperare e dobbiamo continuare per questa strada. Quello che bisogna evitare è una crescita esponenziale che può generare diversi problemi. Avevo bisogno di comunicarvi anche altre informazioni. In primis, abbiamo predisposto un avviso pubblico per la messa a disposizione di strutture alberghiere, extra alberghiere o anche appartamenti privati dove potete ospitare eventuali soggetti Covid positivi. Questa è una cosa molto molto importante, e qui faccio veramente appello al senso di solidarietà che sta dimostrando tutta la comunità di Positano in questi giorni, anche perché la maggior parte dei nuovi contagi che stiamo registrando sono contagi che si stanno verificando all’interno dei nuclei familiari con soggetti positivi. Per cui è necessario individuare delle strutture alternative dove eventuali nuovi soggetti possano fare la quarantena in maniera isolata evitando di contagiare anche i loro familiari”.

“Inoltre, abbiamo realizzato una brochure che sarà consegnata dalla protezione civile in questi giorni nelle vostre case. Abbiamo istituito un numero di telefono, uno sportello di ascolto psicologico dove avremo la dottoressa Irma Chierchia che risponderà dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 17.30. Insieme a questo abbiamo anche disposto un servizio formativo di servizio ai cittadini, dove tutti potranno telefonare per avere informazioni e per qualsiasi necessità avremo la protezione civile che ci aiuterà a soddisfare tutte quelle che possono essere le esigenze piccole che in questo momento possono sembrare banali ma che in realtà sono veramente necessarie, anche dal semplice acquisto dei farmaci e dalla consegna a casa”.