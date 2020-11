Positano, il ricordo di Francesco Amodio per Filomena Esposito: “Onorato di aver lavorato per lei. Un pezzo di storia”

Agerola. All’età di 82 anni è scomparsa la cara signora Filomena Esposito, vedova Avitabile, un altro grande pezzo di storia agerolese. Filomena era titolare e proprietaria del rinominato ed eccezionale ristorante albergho Risorgimento, situato nella frazione San Lazzaro di Agerola. Riportiamo il ricordo di Francesco Amodio.

Apprendo solo ora della scomparsa della cara Signora Filomena. Una vera tristezza immensa non poterla rendere il mio ultimo saluto. Quanti insegnamenti mi ha dato lei e il suo carissimo marito il Signor Luigi. Onorato di aver prestato servizio e iniziando a dare i miei primi passi nel mondo del lavoro, grazie all’umiltà di due grandissime persone come Filomena e Luigi ho appreso tante cose positive i veri valori del vivere quotidiano, anche nei “richiami” che la cara Filomena mi faceva ho capito che quei richiami erano di aiuto per insegnamento e glie ne sarò grato per tutta la mia vita. Grazie Signore per averci donato la cara Filomena ora fai in modo di poter godere del Paradiso Celeste. Grazie infine ai cari figli Nicola Avitabile e Domenico Avitabile che tempo fa mi hanno dato la possibilità di lavorare presso il loro ristorante e dato la possibilità di conoscere i loro genitori. Ora i vostri cari genitori vi guidano e proteggono le vostre famiglie dal cielo. Condoglianze a voi tutti in famiglia. Con la scomparsa della cara Filomena se ne va un altro pezzo di storia Agerolese. Maledetto 2020. Basta troppe disgrazie. Basta.