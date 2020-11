Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) .. Il Poseidon illuminato per Natale, un esempio da imitare, diamo luce alla speranza. Ringraziamo Peppe che ci ha segnalato l’hotel Poseidon che ha scelto di rimanere illuminato per Natale, così ci auguriamo facciano anche altri, è un modo per dare luce alla speranza per un 2021 migliore.