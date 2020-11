Positano, il parroco Don Danilo Mansi: “Sofferenza nella famiglie anche di natura economica”

Costiera amalfitana. L’abbiamo detto più e più volte: non è un momento semplice e le persone hanno bisogno di conforto e di vedere una luce in fondo al tunnel. A tal proposito abbiamo sentito il parroco di Positano Don Danilo Mansi che ci ha dedicato qualche parola di speranza. “E’ un momento difficile ma lo affrontiamo con il sorriso e con la fede. Abbiamo esposto la Madonna per far sentire ai positanesi maggiormente vicino la propria mamma”, ha spiegato il parrco.

“Non c’è solo la salute ma anche problematiche economiche. Molte famiglie sono in difficoltà, aspettano la cassa integrazione. Il mio pensiero va a tutti quelli che hanno bisogno in questo momento”, ha aggiunto. “Fortunatamente a Positano stanno tutti bene, ci ha contratto il virus è asintomatico. Il vero problema sono i disagi legati all’isolamento domiciliare e alle attese infinite per avere i tamponi.

Guardando al futuro, “Le celebrazioni per il Natale saranno concordate con il sindaco nel rispetto delle normative anti-covid. Probabilmente non ci potrà essere la Messa tradizionale ma troveremo un modo con il sindaco per riuscire a far partecipare tutti anche da lontano”.