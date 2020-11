Positano, il momento clou finale del primo evento di questa mattina. Il sindaco: “Segno tangibile che rimarrà sul nostro territorio per sempre”.

“È un dovere di tutte le amministrazioni quello di sensibilizzare su questi temi che sono importanti e che, come dicevo prima, sono delicati ma ancora attuali. Oltre a questo segno tangibile che rimarrà qui e sarà sempre presente tutto l’anno, per sempre, sul nostro territorio, a mezzogiorno ci sarà un’altra manifestazione, con la quale vogliamo ancora una volta essere vicini alle vittime, a coloro che hanno subito queste ingiustizie, alle donne. Per questo avremo un’istallazione che avrà un significato molto profondo, con la quale vogliamo raccontare cos’è la violenza sulle donne e raccontare, però, anche cos’è questo periodo di pandemia che stiamo vivendo. È un’istallazione che avrà un duplice significato e che, quindi, invito tutti a seguire in diretta a mezzogiorno, effettuata in Piazza dei Mulini”, ha detto il sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida, nel momento clou del primo evento di questa mattina.

Dunque, appuntamento alle ore 12.oo per un ulteriore evento, teso a celebrare le donne, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. In Piazza dei Mulini, vi sarà l’istallazione composta da 14 manichini femminili, con la presenza di simboli ed elementi che richiamano l’attualità.