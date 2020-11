Positano, il gruppo di maggioranza: “La Protezione civile sta effettuando la consegna di farmaci a domicilio”

Positano. Riportiamo le parole del gruppo di maggioranza, L’alba della Libertà: “Oggi i volontari della Protezione civile comunale hanno effettuato la consegna di farmaci e presidi medici a domicilio per alcuni cittadini che ne avevano necessità. Per ogni esigenza è attivo il numero comunale per l’emergenza covid 3357328002“.

In questo momento di difficoltà, è veramente tanto l’impegno dell’amministrazione nei confronti di chi sta passando un brutto momento. Un encomio al sindaco Giuseppe Guida e a tutti i volontari della Protezione civile.

“Veramente devo ringraziare già tante strutture che hanno messo a disposizione degli spazi, e quindi quando avremo la necessità di dover far fare la quarantena ad altri soggetti, avremo anche degli spazi dove questi soggetti, laddove ne avessero bisogno, la possono fare in isolamento grazie alla solidarietà di tante persone che si sono rese disponibili”, ha dichiarato il sindaco Guida in un’intervista di Positanonews.