Positano, il cordoglio del sindaco Giuseppe Guida per la scomparsa di Jenny Sepúlveda

Positano. Il sindaco Giuseppe Guisa, in un post sulla sua pagina Facebook, ricorda la scomparsa della giovane Jenny Sepúlveda:

Oggi è un giorno in cui ogni parola risulta particolarmente difficile da scrivere. La nostra concittadina Jenny é entrata a far parte troppo presto della schiera degli Angeli, lasciando la famiglia e gli amici. A nome dell’intera Amministrazione, porgo le più sentite condoglianze al marito Alvaro, ai figli e familiari tutti. In questo momento di limitazioni, la comunità positanese si unisce al dolore, abbracciando virtualmente tutti i suoi cari.