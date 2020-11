Positano, il Consiglio Comunale ed il ruolo della Stampa. Noi di Positanonews, come Stampa riconosciuta a livello di legge, possiamo documentare i Consigli Comunali. Abbiamo sempre realizzato video e dirette dei Consigli Comunali, non solo di Positano, ma anche della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina , ma mai in maniera integrale, poiché si tratta di una prerogativa delle istituzioni. Soltanto quello può far fede a livello documentale e di verbalizzazione. Che la Stampa possa riprendere parti di Consigli Comunali secondo noi è consentito.

Ci potrebbe essere un problema di liberatoria da parte di qualche consigliere. Questa cosa riteniamo sia superabile dall’interesse pubblico di seguire un Consiglio Comunale e dall’esclusiva presenza dell’unica testate giornalistica sul territorio, perché non c’è nessun altro giornale registrato al Tribunale come la legge prevede.

La diffusione delle immagini di consigli comunali può essere effettuata, ha chiarito l’Autorità Garante della Privacy , senza il consenso degli interessati (art. 25 l 675/96 e codice deontologico sull’attività dei giornalisti), mentre non è conforme alla normativa, limitare il diritto di cronaca. Insomma non servirebbe, secondo il nostro parere, alcuna autorizzazione, per la stampa regolarmente registrata che svolge tale attività. Giusto per voler significare la differenza e la funzione qualificata della Stampa. Ma ovviamente possono uscire altre sentenze, pareri giuridici differenti , ma questo per specificare che la Stampa ha un ruolo diverso.

Avevamo avvisato della nostra intenzione di seguire i consigli comunale sia la maggioranza che la minoranza, ma non i singoli consiglieri ad uno ad uno. Detto questo, abbiamo ritenuto di voler limitare le nostre riprese video ai momenti salienti delle comunicazioni istituzionali del Sindaco ed all’ingresso del nuovo Consigliere Comunale, ritenendo di fare un incontro con le parti, con tutti i Consiglieri Comunali, a cui chiedere espressamente anche la possibilità di riprendere i loro interventi nella prossima adunanza. Lo facciamo per scrupolo: riteniamo che il Giornalista debba documentare ciò che è interesse della Collettività.

Noi ci siamo fermati alle parti di carattere generale ed istituzionali, ma riteniamo che potevamo anche riprendere le parti salienti di tutto il resto del consiglio comunale, anche le parole dette dai singoli consiglieri e loro stessi, nell’esercizio di una pubblica funzione da parte di un organo di informazione qualificato e riconosciuto dalla legge .Per evitare qualsiasi tipo di incomprensione abbiamo ritenuto giusto non riprendere parti di tutto il Consiglio o i singoli interventi dei consiglieri.

Chiaramente, anche noi auspichiamo le dirette streaming, cosa che, come dichiarato a Positanonews e anche in consiglio comunale, anche l’Amministrazione vuole: ci sono dei passaggi tecnici regolamentari da superare, dopodiché ci sarà il Consiglio Comunale in streaming integrale.

Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, come facciamo sempre, rispettando ciò che è il nostro diritto ma anche dovere. Per il resto, siamo disponibili a qualsiasi intervento da parte di chiunque voglia, Positanonews è la casa di tutti i positanesi.