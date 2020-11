Positano, il Comune eroga i primi aiuti per pagare gli affitti. Encomio all’amministrazione

Positano. Avevamo anticipato che il Comune avrebbe messo a disposizione degli aiuti per pagare alcune rate di affitto di persone in difficoltà. Nello specifico, con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 06.07.2020 , è stato fornito atto di indirizzo al

Settore Servizi Sociali ai fini dell’erogazione di un contributo straordinario per fitti per un importo pari al 50%

di n. 3 mensilità, fino ad un massimo di € 750,00, ai nuclei familiari (risultanti da stato di famiglia), residenti nel Comune di Positano.

Con l’avviso pubblico N. 8431 il Comune si impegna a liquidare la somma complessiva di € 3.750,00, in favore dei

soggetti ammessi al beneficio de quo (per questioni di privacy si indicano le iniziali dei soggetti beneficiari).

Riportiamo l’avviso e facciamo le nostre congratulazioni all’amministrazione Guida che ha tenuto la parola data.