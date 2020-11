Positano, I Giovani di Nocelle: “Non possiamo organizzare il Capodanno. Speriamo nel 2021”

Positano. Il messaggio dei Giovani di Nocelle. “Questo è stato un anno particolare, per cause di forza maggiore non possiamo organizzare il nostro Capodanno o qualsiasi altro evento, con la speranza che il 2021 sia un anno pieno di salute e serenità vi diamo appuntamento al prossimo anno, nel mentre abbiamo lasciato la nostra impronta decorando il nostro paese per queste feste, grazie per il sostegno dimostratoci. Auguriamo a voi un felice Natale e buon anno nuovo !

I Giovani di Nocelle”.