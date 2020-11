Positano, i cittadini lanciano l’iniziativa ‘I colori del Natale’ , decoriamo i balconi con la carta velina

Positano, da una pagina nata su facebook ( clicca qui per accedere ) da un gruppo di cittadini, nasce l’iniziativa ‘Positano ed i colori del Natale’ : durante il periodo natalizio, a partire da 15 novembre, si invita a mettere alle finestre dei fogli di carta velina colorata, come si faceva anni fa :

Siamo lieti di comunicarvi che grazie all’entusiasmo di tutti , a grande richiesta e con enorme piacere l’iniziativa si estende a tutto il paese. Tutti uniti per colorare Positano per il Natale e creare un’atmosfera magica ! Dal 15 novembre e per tutto il periodo natalizio attaccheremo tutti la carta velina al balcone e a sera, accendendo le luci trasformeremo il nostro paese in un bellissimo presepe colorato ! Facciamolo soprattutto per i nostri bambini , un piccolo gesto che fa la differenza