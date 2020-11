Positano, gli autobus della Mobility Amalfi Coast sempre in servizio. A partire da oggi, domenica 15 novembre 2020, la Campania è diventata zona rossa. Non ci si può spostare neanche all’interno della propria città o comune, se non per motivi di comprovata esigenza, salute, lavoro o studio. Insomma, non si può stare in strada senza motivo.

La Mobility Amalfi Coast, ente che gestisce il trasporto pubblico interno a Positano e collega la città verticale alla frazione di Nocelle e l’adiacente comune di Praiano, è sempre in servizio. Gli autobus restano, dunque, attivi, con il servizio che è stato lasciato integro.

Ringraziamo la Mobility Amalfi Coast che, grazie al suo lavoro, permetterà ai cittadini di spostarsi per le compere necessarie.