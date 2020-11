Positano, Giornata dell’Albero. Il sindaco: “Piantare un albero è un gesto di fiducia verso il domani”. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida, riprese da un post pubblicato sulla sua pagina Facebook:

Piantare un albero è un gesto di fiducia verso il domani, un investimento per il futuro della nostro paese e della nostra comunità, in particolare oggi, nell’anno che sarà ricordato per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.

Con l’iniziativa odierna vogliamo rappresentare, con forza e fermezza, la nostra attenzione verso le politiche ambientali ed in particolare verso il verde pubblico del nostro territorio, ma al tempo stesso vuole essere anche un seme di speranza. Un gesto simbolico con il quale vogliamo augurarci che questo periodo difficile passi il prima possibile. Questa pianta crescerà rigogliosa e ognuno di noi quando passerà di qui, dovrà ricordarsi che è stato piantato l’albero della speranza, l’albero della fiducia, l’albero della forza, l’Albero dei sentimenti anche contrastanti con i quali stiamo affrontando questi mesi complessi, ma dal quale sono convinto che ne usciremo fuori a testa alta, come una comunità unità, responsabile e solidale verso tutti.