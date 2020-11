Positano. Elena Mascolo interviene su Commissione Edilizia e Gemar

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno) Due interventi , pubblicati su facebook, della consigliera comunale di minoranza della lista di “Super Positano”, Elena Mascolo che riportiamo .

SU COMMISSIONE EDILIZIA

Tra gli argomenti che si sono discussi nel Consiglio convocato in via straordinaria e “segreta” di oggi c’è stata anche la nomina della nuova Commissione per il Paesaggio. Ho evidenziato nella dichiarazione di voto che allego, che la proposta presentata al Consiglio dal Sindaco, è in violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione perché doveva essere preceduto da un avviso pubblico diretto a poter scegliere tra candidati qualificati secondo i relativi curricula. Anche questa volta, nonostante la mia motivata richiesta di ritiro, sono stati nominati i componenti della commissione secondo la scelta discrezionale della maggioranza.

SU PROJECT FINANCING DELLA GEMARA

Oggi si è celebrato il secondo consiglio comunale “secretato” per cui mi sento in dovere di rilevare gli argomenti importanti che sono stati discussi e tra questi la proposta del Sindaco di consentire alla G.E.M.A.R. di aumentare considerevolmente i box e posti auto del parcheggio che si sta realizzando con relativi benefici, soprattutto per G.E.M.A.R. .

In allegato riporto la dichiarazione di voto che ho fatto allegare al deliberato al Segretario Comunale, per la quale ho dichiarato , in via assolutamente preliminare il mio desiderio che G.E.M.A.R. possa realizzare anche più parcheggi rispetto a quelli che ha proposto ,perché nella nostra Positano c’è una forte esigenza di parcheggi per le famiglie residenti. Nello stesso tempo c’è l’esigenza di garantire parcheggi a rotazione per raggiungere il cimitero e le aree limitrofe in comodità. La proposta di G.E.M.A.R., fatta propria dal Sindaco, limita i parcheggi di interscambio trasformandoli in parcheggi che G.E.M.A.R. darà in affitto a privati. Questa operazione è stata votata dalla maggioranza nonostante la mia richiesta di ritiro.