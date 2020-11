Positano, ecco la commissione edilizia. Durante il Consiglio Comunale di questo pomeriggio a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si è provveduto alla nomina della commissione edilizia. Ad Elena Mascolo, che chiedeva venisse fatto un avviso pubblico, ha replicato Raffaele Guarracino: l’esigenza di un avviso non c’è per i tecnici di un piccolo comune come quello di Positano ed un avviso potrebbe allungare i tempi di una commissione che ha urgenza di lavorare.

Ecco la commissione edilizia:

Silvio Popoli

Pio Fusco

Enzo Cuccurullo

De Rosa Giuseppe

Giuliano Sasso