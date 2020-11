Positano, è nato Alessio. Auguri a papà Ciro De Lucia e mamma Nadia Capriglione

Positano in festa per la nascita del piccolo Alessio avvenuta alle ore 18.50 di oggi per la gioia di papà Ciro De Lucia e mamma Nadia Capriglione. Una bella notizia per la perla della costiera amalfitana, un raggio di sole e di speranza atteso con gioia da Ciro e Nadia. Ai neogenitori auguriamo tantissima felicità per questo lieto evento ed al piccolo Alessio i migliori auguri di una vita felice e ricca sempre di gioia ed amore. Benvenuto Alessio.