“Positano e i colori del Natale”: l’iniziativa ottiene il patrocinio del Comune.

Cari amici, con grande entusiasmo vi comunichiamo che il Comune di Positano ha deciso di patrocinare la nostra iniziativa rendendosi disponibile ad acquistare e a provvedere alla distribuzione della carta velina porta a porta tramite i ragazzi della protezione civile. Pertanto per consentire tutte le operazioni abbiamo concordato che la data dell’accensione dei colori di Positano sarà l’8 dicembre in concomitanza dell’inaugurazione del periodo Natalizio. Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale per aver sostenuto la nostra iniziativa.

Questo è il messaggio scritto sulla pagina Facebook dal gruppo di cittadini che aveva deciso dare vita a questa iniziativa. Un gruppo di cittadini, infatti, ha invitato tutti gli abitanti di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, a mettere alle finestre dei fogli di carta velina colorata, come si faceva anni fa, a partire dal 15 novembre, in occasione del periodo natalizio. Tutti uniti, insomma, per colorare Positano in moda da creare un’atmosfera magica durante le festività natalizie.

Adesso, tramite questo nuovo post, informano che il Comune ha deciso di patrocinare questa bella iniziativa, che ha lo scopo di trasformare il paese in un bellissimo presepe colorato, soprattutto per i bambini.