Positano e Costa d’Amalfi: un lockdown al mare. Sono tanti i cittadini di Positano e della Costiera Amalfitana in generale che, per questo pomeriggio di sabato 7 novembre, hanno approfittato del caldo e del tempo soleggiato per rilassarsi in spiaggia. L’acqua di mare, infatti, contiene piccole quantità di bromo, il quale ha proprietà calmanti. Il magnesio invece stimola il corpo a eliminare l’acqua in eccesso. Il sale influenza i ricettori nella pelle, poiché rimane nello strato superiore della pelle per settimane dopo aver fatto un bagno. Per questi motivi dopo un tuffo in mare la pelle è nutrita e rilassata a lungo.

Ed in questo periodo di forte stress dovuto a tutte le conseguenze della pandemia, riuscire a rilassarsi per qualche tempo è più importante che mai.

L’acqua di mare, dunque, può essere considerata una vera e propria medicina: protegge la pelle, allevia i problemi respiratori ed i dolori, riduce lo stress, elimina le tossine dal corpo ed aiuta a rafforzare il sistema immunitario.

Inoltre, il sole ci permette di sintetizzare la vitamina D, una sostanza molto importante per il nostro organismo (è essenziale per la salute delle ossa, aiuta ad avere una pelle sana e può anche migliorare le funzioni mentali). Del resto difficilmente riusciamo a raggiungere il fabbisogno di questa vitamina ricavandolo dalla sola alimentazione. Ecco allora che trascorrere del tempo al mare ci permette di fare il pieno di questa sostanza. I filtri solari rendono però impossibile la sintesi della Vitamina D, dunque nelle ore meno calde della giornata è bene prendere il sole senza protezione per circa 15-20 minuti.

Come se non bastasse, il mare e il sole sono potenti antidepressivi naturali. Trascorrere qualche giorno a contatto con la natura permette di migliorare il tono dell’umore e scacciare via la depressione. Non è un caso che le persone tendono ad essere più felici nei mesi caldi quando vi è per lungo tempo la luce solare, fattore che ha un effetto positivo sullo stress ma anche sul sonno e l’appetito.

Infine, che sia una passeggiata quotidiana sulla sabbia o dentro l’acqua di mare, che sia nuotare, correre, giocare a beach volley, praticare surf o altro, generalmente durante una vacanza al mare tendiamo a muoverci di più. In questo modo riusciamo a mantenerci meglio in forma ed evitiamo la sedentarietà e l’accumulo di peso. Camminare sulla sabbia è tra l’altro un ottimo esercizio per i muscoli dei piedi alcuni dei quali non si usano quando indossiamo le scarpe.