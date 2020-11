Positano, doppia festa in casa “Black”

Positano, costiera amalfitana. Oggi, lunedì 9 novembre, grande festa nella città verticale per gli 80 anni del “Black”, al secolo Salvatore Russo. Uno dei personaggi entrati di diritto nella storia positanese, il re indiscusso della Spiaggia Grande con il suo ristorante “Chez Black” e la discoteca “Music on the Rocks”. Conosciuto e benvoluto da tutti per la sua disponibilità e professionalità, grazie alla quale è riuscito a far diventare il suo ristorante a pochi passi dal mare uno dei più amati dai tanti turisti ed anche dai tanti vip che negli anni lo hanno scelto per un pranzo od una cena indimenticabili.

Ed in occasione di questa ricorrenza così importante stanno già arrivando tantissimi messaggi di auguri e dimostrazioni di affetto da ogni parte del mondo, a dimostrazione della sua notorietà e del suo essere tanto amato. Tra i tanti messaggi ricevuti anche quello dell’attore statunitense Denzel Washington.

Ed i festeggiamenti raddoppiano perché a due giorni di distanza dal compleanno ricade anche il 56esimo anniversario di matrimonio con la sua Titina. Una coppia unita ed innamorata come il primo giorno, un esempio di Amore vero.

Salvatore Russo ci racconta di come questo grande amore sia nato nei vicoletti di Sorrento e si è poi consolidato per il lavoro svolto insieme e l’amor per la città di Positano. “Quando l’ho vista mi son detto: ecco, è quella giusta – racconta il Black – L’ho invitata a Positano e dopo un po’ abbiamo deciso di fidanzarci. La mattina andavo a prenderla con la macchina e poi la riportavo a casa. Già durante il fidanzamento ha cominciato ad aiutarmi nel ristorante e si è innamorata di Positano. Dopo due anni ci siamo sposati”.

Al Black formuliamo i migliori auguri per i suoi fantastici 80 anni e, allo stesso tempo, raddoppiamo gli auguri a lui ed alla sua dolce metà per il 56esimo anniversario di matrimonio.