Positano, domani mercoledì 25 novembre si celebrano gli Alberi e la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne in diretta streaming.

A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, le celebrazioni inizieranno a partire dalle ore 10.00, in località Cascata, con l’evento inizialmente previsto per lo scorso sabato, 21 novembre, data che coincideva con la Giornata Mondiale degli Alberi, posticipato a causa delle condizioni meteo avverse.

Si proseguirà poi con un ulteriore evento, teso a celebrare le donne, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne che cade proprio in data di domani. Alle ore 12.00, in Piazza dei Mulini, vi sarà l’istallazione composta da 14 manichini femminili, con la presenza di simboli ed elementi che richiamano l’attualità.

Sarà possibili seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Positano.