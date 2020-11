Positano: domani alle 11 al porto di Maiori screening per la “scuola sicura”. Tutti i dettagli

Positano: screening scuola sicura. In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza il Comune e il sindaco Giuseppe Guida informano che, domani 26 novembre 2020, dalle ore 11.00 presso l’USCA al porto turistico di Maiori, sarà possibile effettuare, su base volontaria, tamponi antigenici per lo screening epidemiologico da Covid-19.

Lo screening è rivolto al personale docente, personale Ata, famiglie ed alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’ics Lucantonio Porzio di Positano.

Precisazioni sullo screening di domani: sarà dalle ore 11 alle 14. Non occorre prenotazione.

Qui l’avviso del Comune di Positano.