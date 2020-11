Siamo al 5 novembre e Positano si presenta deserta con la maggior parte delle attività chiuse. E’ una situazione alla quale in parte si è abituati con la fine della stagione turistica ma quest’anno tutto è appesantito dall’emergenza sanitaria che ha portato i positanesi a restare in casa ed uscire solo per motivi di necessità, stante il numero di contagi preoccupante che sta interessando la città ed i tanti che si trovano costretti presso il proprio domicilio perché positivi al Covid o in attesa dei tamponi oppure semplicemente in via precauzionale.

Una città comunque bella anche in questo momento di prova, anche se vederla deserta e silenziosa stringe il cuore. Ma siamo certi che Positano non è ferma, ma sta semplicemente prendendo la rincorsa per rialzarsi al più presto ed uscire vittoriosa da questo periodo difficile.