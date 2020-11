Positano, De Lucia: “La vicenda dell’Ospedale di Castiglione è aberrante, spero che il governatore risolva presto”.

Michele De Lucia, assessore di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, questa mattina si è espresso per quanto riguarda la vicenda che sta vedendo protagonista l’Ospedale di Castiglione di Ravello. Ecco quanto ha detto a Positanonews:

“Come ho avuto modo di dire già alcune settimane fa, è stato fatto un qualcosa di aberrante, che la Regione Campania in questo momento ha sospeso, ma speriamo che prestissimo il governatore annulli questa delibera che è veramente uno schiaffo alla Costa d’Amalfi. In questo, però, devo dire che oltre alla Lega anche il PD con l’Onorevole Piero De Luca si è mosso per tale situazione, per cui mai come in questo caso c’è un’unità di obiettivo da parte di tutto l’arco costituzionale, per cui insieme agli amici della Lega ed a tanti altri politici che si sono mossi, spero che si risolva presto. I sindaci hanno fatto una lettera, devo dire che qualche sindaco della Costa d’Amalfi, come sempre, si distingue nel ringraziare il governatore che ci ha fatto questo regalo. Io spero che sia un post ironico e non veramente di ringraziamento, visto che è stata la Regione Campania a creare questo problema ed ancora non l’ha risolto, per cui ci auguriamo che presto il governatore risolva questo problema, che presto potenzi ancora di più come abbiamo già detto nei mesi scorsi il ruolo di Castiglione, perché è un ruolo non solo per noi ed i nostri concittadini ma anche per il turismo nella Costiera”.

“Ci auguriamo che ci siano interventi per migliorare Castiglione”, ha concluso De Lucia.