Positano. Da Paolo Marrone una lezione di responsabilità e maturità “Il positivo di oggi sono io”

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ). Una lezione di responsabilità e maturità da parte di Paolo Marrone, per tutti noi un simbolo , organizzatore della Feste del Pesce, dei principali gruppi di Tamorre, culture di musica popolare, uomo di cultura e di grande intelligenza, sensiblità ed empatia, sopratutto uno di noi , anche lui incappato nella lotteria dei positivi al coronaviru Covid-19 ( ci sono alcune cose che stiamo cercando di scoprire noi di Positanonews tipo all’Ausino 40 positivi da un centro, dopo pochi giorni un altro centro diceva che erano negativi e mai avevano avuto il virus, ma stiamo cercando di contattare un professore universitario per capirci qualcosa, ndr ) . Ecco il messaggio del caro Paolo a cui diamo un forte abbraccio a lui e family

Volevo informare tutti che il positivo di oggi sono io. Sono a casa già da una settimana ed ho avuto solo sintomi leggeri. Ho fatto il tampone ieri presso un laboratorio privato ed oggi mi è stata comunicata la mia positività. Anche la mia famiglia è in isolamento. Non so dove ho potuto contagiarmi e ho deciso di rendere pubblica questa notizia nella massima tranquillità e trasparenza.