Positano, proseguono in località Liparlati i lavori per la realizzazione dei parcheggio e dell’ascensore per il cimitero comunale. Le opere sono già a buon punto e gli operai sono ogni giorno all’opera, approfittando anche di queste giornate dal clima sereno che sicuramente agevolano il tutto.

Si tratta di due progetti di grande importanza per Positano che miglioreranno sicuramente la vita dei residenti. Il parcheggio (che dovrebbe essere per metà pubblico e per l’altra metà privato) sarà composto da circa 120 posti mentre l’ascensore consentirà finalmente a tantissime persone con difficoltà motorie di poter raggiungere agevolmente il cimitero per far visita ai propri defuntivi, abbattendo le barriere architettoniche costituite dalla tradizionali scale che caratterizzano la città verticale rendendo affascinante ed unica ma indubbiamente costituendo un limite per coloro che non hanno la possibilità di muoversi agevolmente.