Positano: consiglio comunale in programma per il 20 novembre

Positano (Salerno). E’ in programma nella sala consiliare il prossimo consiglio comunale che si terrà venerdì 20 dicembre alle ore 11:00 in prima convocazione e il 21 novembre alle ore 11:00 in seconda convocazione, per deliberare sull’ordine del giorno in allegato.

La seduta si terrà a porte chiuse a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – si specifica nella convocazione.

Ordine del giorno riportato nell’immagine di seguito: