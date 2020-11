Positano commemora i defunti: benedizione delle tombe al Cimitero, presenti il sindaco e le autorità

Positano (Salerno). Il giorno della Commemorazione dei Defunti, vissuto in maniera inusuale rispetto agli anni precedenti, prosegue al Cimitero con il sindaco Giuseppe Guida e le autorità. L’emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio, infatti, ha reso necessarie misure stringenti da parte di tutte le autorità per evitare assembramenti al Cimitero.

Il 2 Novembre è la giornata in cui la Chiesa ricorda tutti i defunti: una giornata importante nella vita sociale di tutti noi, nonché ricorrenza per commemorare i nostri cari in modo speciale.

Nel rispetto delle normative vigenti, quest’anno la Santa Messa non può essere celebrata al cimitero e, di conseguenza, stamani si è tenuto solo il consueto rito di benedizione delle tombe. Presenti il Sindaco, con le autorità civili e militari, che hanno rappresentato l’intera comunità positanese.