Positano chiude la Villa Romana e il MAR a Ravello chiude Villa Rufolo. Tutti i musei e le biblioteche della Costa d’ Amalfi chiudono, arrivederci al 2021

Positano chiude la Villa Romana e il MAR a Ravello chiude Villa Rufolo. Tutti i musei e le biblioteche della Costa d’ Amalfi chiudono . E’ un arrivederci al 2021 anche per la cultura in Costiera amalfitana. Il Governo ha emanato il DPCM e la Regione Campania la sua ordinanza. La disposizione vale fino al tre dicembre, ma non crediamo che la problematica si risolva facilmente per Natale .

Questo il messaggio lasciato sulla bacheca del Museo Archeologico Romano di Positano

In execution of the provisions of the DPCM of 4.11.2020, the temporary closure of the MaR Positano is announced from 5.11 to 3.12.2020.”