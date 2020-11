Positano, centinaia di cittadini chiusi in casa in attesa di test. Il sindaco Guida: “Ci sono pochi tamponi”

Costiera amalfitana. Positanonews ha sentito e accolto il grido di allarme di molti cittadini che da giorni sono chiusi in casa in attesa di essere sottoposti a tampone. “Stiamo tutti bene ma né il Comune né l’Asl sanno darci risposte. Ci sono 200-300 persone che aspettano il tampone. Cosa fa la regione?“, scrive un cittadino. Un problema che non appartiene solo alla perla della Costa d’Amalfi ma anche a tutti gli altri comuni come Maiori e Minori. E guardandola in maniera ancora più estesa, al resto d’Italia.

Purtroppo le possibilità dei singoli Comuni sono limitate. Come ci ha spiegato il sindaco di Positano Giuseppe Guida i tamponi sono pochi. “700 a settimana per coprire tutta la Costiera amalfitana fino a Cava de’ Tirreni”. Numeri non sufficienti a soccorrere tutti in tempo: ecco perché le attese così lunghe. Fortunatamente adesso si ha anche la possibilità di recarsi in laboratori privati accreditati per sottoporsi al test molecolare.