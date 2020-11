Positano: auguri per il suo compleanno all’assessore Raffaele Guarracino da Francesco e tutta la redazione

Costiera amalfitana. Tra le varie notizie tristi che circolano in giro in questo momento particolare, oggi per Positano e soprattutto per l’amministrazione del sindaco Giuseppe Guida è un giorno di lavoro come gli altri ma soprattutto è il compleanno dell’assessore Guarracino Raffaele, classe 1973, che compie 47 anni.

Assessore con delega alla viabilità, ai vigili e alle pubbliche relazioni. “Auguri di cuore all’assessore Guarracino” da parte di Francesco e da tutta la redazione di Positanonews.

Siamo consapevoli che il momento che si sta vivendo è difficile sotto tanti punti di vista e per i Comuni e le loro amministrazioni non deve essere facile sopportare il carico che si ha in questi giorni. Facciamo un encomio a tutti coloro che sono a lavoro per fronteggiare l’emergenza sanitaria, a partire dal sindaco Guida e dai suoi assessori. Auguriamo a Raffaele di potersi godere almeno qualche momento di allegria il giorno del suo compleanno!