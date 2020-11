Positano. Auguri al Maresciallo Davide Cono per la sua laurea magistrale in giurisprudenza

Positano, Costiera Amalfitana. Auguri al Maresciallo Davide Cono per la sua laurea magistrale in giurisprudenza. Congratulazioni al dottore in giurisprudenza al Maresciallo Davide Cono, con il voto di 108.

Oggi ho raggiunto un altro traguardo importantissimo. Ciò è stato possibile grazie alla paziente collaborazione della mia famiglia che spesso si è trovata a dover affrontare delle rinunce perché io avevo da studiare. La tenacia ed il sacrificio di tutta la mia famiglia oggi sono stati ripagati con il conseguimento, a pieni voti, della 2^ Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ha scritto sulla sua pagina Facebook, per celebrare il momento.

La redazione di Positanonews si unisce alla sua gioia ed a quella della sua famiglia.