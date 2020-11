Positano, attualmente 43 persone positive al Covid: oggi dieci guariti e quattro nuovi casi. Di seguito l’aggiornamento Covid-19 del Comune di Positano, in Costiera Amalfitana: Attualmente risultano quarantatré persone positive al covid-19.

Sono giunti tutti gli esiti degli ottanta tamponi effettuati lo scorso martedì, fra questi si registrano quattro casi positivi, alcuni dei quali legati a precedenti contatti con positivi.

Registriamo inoltre la guarigione di dieci nostri concittadini.

Il Sindaco, dal centro operativo comunale, è in costante contatto con i nostri concittadini, che sono tutti in buone condizioni di salute, asintomatici o con lievi sintomi e si trovano in isolamento fiduciario.