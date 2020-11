Finalmente arriva “Favolemia 2”, la seconda raccolta di fiabe dell’attore positanese Giuseppe Rispoli. Una bella idea per un regalo di Natale da fare e da farsi, un modo per regalare un sorriso ed un momento di serenità. Questo sarà sicuramente un Natale diverso dagli altri, in un momento storico estremamente difficile. Ma dobbiamo difendere la magia di questo periodo e cosa c’è di meglio di una favola per parlarci di magia? E’ innegabile che le favole sono sempre belle da ascoltare, ma lo sono ancora di più quando la vita intorno si fa un po’ più buia, quando la paura ed il senso di smarrimento bussano al nostro cuore. Le favole ci permettono di evadere per un attimo dalla realtà e ci trasportano in un mondo dove tutto è colorato e dove la magia e la fantasia regnano sovrane. Le favole non sono solo per i bambini ma parlano anche al cuore degli adulti.

Giuseppe ci ha accompagnato con le sue favole e la sua immensa bravura e simpatia durante tutto il periodo del primo lockdown, regalandoci sorrisi e spensieratezza, ma facendoci anche riflettere grazie ai messaggi che sono sempre nascosti nei suoi racconti. E’ stato un amico, un appuntamento quasi giornaliero e tanto atteso per viaggiare con la fantasia. Ed anche adesso continua a regalarci – con appuntamenti a sorpresa – le sue fantastiche storie.

Ed abbiamo la possibilità di far nostre le sue favole e di poterle leggere ogni volta che lo desideriamo attraverso le pagine del suo nuovo libro. E cosa c’è di più bello del regalare un libro di favole per Natale? Un regalo che scalderà il cuore di chi lo riceverà, un modo per dire: “Credi ancora nella magia e nelle cose belle”. Non servono regali costosi per rendere felici le persone che amiamo. Per questo Natale regaliamo le favole di Giuseppe, facciamo trovare il suo libro sotto l’albero e leggiamo le sue storie durante questi giorni magici. Facciamo sì che le sue parole ci prendano per mano e ci accompagnino in questo periodo di isolamento. Torniamo a credere nella magia.

Chi desidera acquistare “Favolemia 2” – al cui interno è contenuta anche una favola inedita sul Natale – potrà contattare in privato Giuseppe Rispoli. E, se ancora non l’avete nella libreria di casa, potete approfittarne per far vostra anche la prima raccolta di fiabe. Non ve ne pentirete. Natale si avvicina, regalate una fiaba.