Positano, appalto per spazzamento stradale: il Tar accoglie il ricorso della Multiservice

«In buona sostanza – si legge nella sentenza – avendo presentato un’offerta reputata anomala, che, a seguito dei chiarimenti, è stata del tutto alterata e modificata, non è titolare, in quanto tale, di una concreta ed attuale situazione giuridicamente rilevante, di carattere strumentale, all’aggiudicazione in suo favore della gara e nondimeno alla reiterazione della medesima. Imperante è, dunque, il divieto di radicale modificazione della composizione dell’offerta la quale ne snaturi l’equilibrio economico ».

Il ricorso presentato dalla Multiservice Positano S.r.l., difesa dagli avvocati Marcello Fortunato e Raffaele Guarracino , è stato accolto dal Tar che ha annullato l’aggiudicazione. Il sindaco di Positano, Giuseppe Guida , si augura che, sulla base di quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale, la vicenda si possa concludere celermente: «Spero si definisca il prima possibile la situazione, per poter dare seguito a quella che è una gara che andrebbe a migliorare i servizi ambientali sul territorio di Positano – spiega Guida – L’importante è che si possa giungere ad una risoluzione veloce, in base alle decisioni del giudice, per poter offrire migliori servizi alla collettività».