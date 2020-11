La notizia struggente riportata da Positanonews la settimana scorsa è giunta anche al Comune di Positano e Scabec, che ricordano con un video di un anno fa l’eroe che era Diablo, il labdrador nuotatore scomparso prematuramente.

Pochi giorni fa abbiamo saputo della prematura scomparsa di Diablo, il giovane labrador nuotatore che con questo video si è fatto conoscere in tutto il mondo – questo è quanto scrive Scabec allegando il video mozzafiato di Positano Experience, il montaggio proiettato al pubblico per la prima volta durante la prima giornata del WTM 2018 ExCel Exhibition Centre a Londra. Dopo il lancio di Positanonews ripreso da tutti, il fotogramma in cui si notano Marco La Camera e Diablo sono diventati internazionali.