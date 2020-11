Positano, Alvaro ha bisogno di noi. Un piccolo gesto per aiutare lui ed i suoi quattro figli

Positano. Continua la solidarietà per aiutare Toro Gomez Avaro, vedovo di Jenny Sepulveda scomparsa a soli 45 anni lo scorso 8 novembre. Alvaro è rimasto da solo con i suoi quattro figli e necessita dell’aiuto di tutti per poter sostenere le tante spese quotidiane alle quali non riesce a far fronte con le sue sole forze. Basta anche un piccolo aiuto che unito a quello degli altri diventa importante. Siamo sicuri che ancora una volta i positanesi sapranno dimostrare quanto è grande il loro cuore.

Per chi può dare ancora un contributo ci sono vari salvadanai nei seguenti negozi: Farmacia – Parafarmacia Montefusco – Salumeria Gigino alla Chiesa Nuova – Salumeria Palatone a Liparlati – Salumeria Ciro De Lucia a Liparlati – Tabacchi Cafiero alla Chiesa Nuova.