Positano, Alvaro dopo la scomparsa della moglie Yenny Sepúlveda: “Ci avete sostenuti, la vicinanza della comunità un grande regalo”.

Soltanto pochi giorni fa, Positano, la perla della Costiera Amalfitana, piangeva la scomparsa della giovane Yenny Sepúlveda, che ha lasciato nel dolore il marito Alvaro ed i quattro figli. La città verticale ha appreso con immenso dolore la triste notizia, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità: Yenny era molto conosciuta e benvoluta da tutti ed ha lasciato un vuoto enorme, difficile da colmare.

In questo momento particolarmente difficile per la mia famiglia, il vostro aiuto ci ha riscaldato il cuore. Sono mesi che vi siete stretti attorno a noi e ci avete fatto sentire amati e coccolati e ci avete sostenuti non solo moralmente

ma anche economicamente.

Yenny era solita ripetere che aveva ricevuto il più grande miracolo, la vicinanza della comunità di Positano come una famiglia unita e protettiva che ama i suoi fratelli e sorelle e non li lascia mai soli!

Grazia al vostro aiuto, a quello delle Parrocchie e dei Comuni di Positano e Giffoni sei Casali, della associazioni varie , siamo riusciti a raggiungere la cifra per coprire le spese del funerale di mia moglie Yenny. Che il Signore vi benedica tutti; un grazie speciale dal cuore, ha detto il marito Alvaro.