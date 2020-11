Positano ( Salerno ) . Altri 4 positivi, ma ben 25 guariti! L’annuncio del sindaco Giuseppe Guida in questa prima domenica di Avvento Natalizio proprio dopo un arcobaleno beneaugurante e alla vigilia della festa di Sant’Andrea ad Amalfi, Patrono della Costiera. Su 30 tamponi ben 25 guariti. Ora abbiamo solo 16 persone in quarantena, di cui solo 10 i positivi dunque , compresi i nuovi 4, e altri legati ai contagiati per i quali sono già partite le operazioni di contact tracking . ” Abbiamo appena ricevuto i risultati degli ultimi tamponi effettuati venerdì a Positano!!! Registriamo l’ottima notizia di 25 nostri concittadini guariti e 4 nuovi positivi per i quali sono già partite le operazioni di tracciamento dei contatti.

Siamo sulla strada giusta, ma oggi più che mai dobbiamo continuare a rispettare le regole e non abbassare la guardia.

In particolare, vi chiedo ancora di evitare di uscire dal nostro paese e di farlo solo per giusti motivi e se proprio necessario!!!

Manteniamo le distanze ma restiamo uniti!!!” Sarà un Natale diverso ha detto il sindaco Guida, vogliamoci bene rispettando le regole, sarà il Natale della solidarietà. Continuiamo lungo questa strada e ne usciremo presto.