Pompei oggi 145 anni della Madonna del Rosario, da Maiori Vitagliano

Anche se non sarà possibile la consueta festa, per via delle restrizioni anti-Covid, il santuario intende commemorare comunque l’anniversario del giorno che viene considerato come la vera data di nascita della Nuova Pompei, quando, il 13 novembre 1875, su un umile carro di letame, giunse nella città la prodigiosa immagine della Vergine del Rosario, portando nuova vita nella valle abbandonata.

Per l’occasione, il dottor Raffaele Vitagliano, medico di Maiori ed ex-alunno dell’Opera sociale di Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei, sarà ospite domani, 13 novembre, dalle 9, del programma Bel tempo si spera, condotto da Lucia Ascione, in diretta su Tv2000.

