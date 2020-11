Pompei oggi 145 anni della Madonna del Rosario, da Maiori Vitagliano su TV 2000 in diretta commuove

Pompei oggi 145 anni della Madonna del Rosario, da Maiori Vitagliano su TV 2000 in diretta . Oggi 13 novembre 1875 che si ricorda la nascita della Nuova Pompei, quando su un carro di letame arrivò la prodigiosa immagine della Vergine del Rosario. Da Maiori in Costiera amalfitana il dottor Raffaele Vitagliano, medico di Maiori ed ex-alunno dell’Opera sociale di Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei, è stato ospite del programma Bel tempo si spera, condotto da Lucia Ascione, in diretta su Tv2000.

Ha parlato del film di Bartolo Longo, che dalla Costa d’ Amalfi ha in lui un protagonista di questo prodotto, che da Pompei e dalla Campania ha irradiato in tutta Italia questa storia di questo Santo straordinario, ma ci ha commosso l’amico Lello, permetteteci di chiamarlo così, con la sua testimonianza , li a Pompei era con la sorella, che stava per essere adottata “Mi sono aggrappato a lei quando la volevano portare via e la Madonna mi ha aiutato..”

La Madonna sempre presente nella nostra vita, come mamma Celeste, lo accompagni e accompagni tutti i sofferenti e non solo per il coronavirus Covid-19