Pompei. Distanze anti-contagio: al Santuario la messa nella sala conferenze. Sold out per la santa Messa del week end: il Santuario per accogliere i fedeli nel rispetto delle distanze, per la prima volta, apre le porte della sala conferenze alle funzioni religiose. Così la sala «Luisa Trapani» diventa luogo di accoglienza dei fedeli e di preghiera. Gli ampi spazi della sala, che si trova alle spalle della basilica, garantiscono il rigoroso rispetto delle norme sanitarie, a cominciare dal necessario distanziamento tra i fedeli, che si dimostrano sempre molto attenti nell’indossare la mascherina. Nel rispetto delle norme, per partecipare alle celebrazioni in Santuario del sabato e della domenica continua ad essere richiesta la prenotazione telefonica all’Ufficio Rettorato ai numeri 081.8577379 o 081.8507000, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 di tutti i giorni. La decisione di celebrare le funzioni religiose nella sala conferenze è stata dettata dall’esigenza di trovare nuovi spazi per accogliere i devoti della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei.

LA PREGHIERA In questo momento difficile le persone che sentono il bisogno di pregare la «Regina» del Rosario, affinché interceda per porre fine alla diffusione dei contagi, sono tantissime. Purtroppo la pandemia è la causa dello stop al rito del bacio alla sacra icona dopo 145 anni. L’anniversario dell’arrivo a Pompei del Quadro della Vergine del Rosario, che ricorre il 13 novembre, sarà celebrato quest’anno con un programma diverso. A causa del rispetto delle distanze la Discesa del Quadro non ci sarà. Ma il Santuario intende comunque commemorare il 145esimo anniversario del giorno che viene considerato la vera data di nascita della Nuova Pompei. Fin dal mattino presto si susseguiranno messe e momenti di preghiera. I principali appuntamenti saranno l’apertura del Quadro alle 7, presieduta dall’arcivescovo, monsignor Tommaso Caputo, che, alle 12, guiderà la Supplica. Alle 17 l’adorazione eucaristica e, alle 19, ultimo appuntamento della giornata, la messa, sempre presieduta dal Prelato, e seguita dalla chiusura del Quadro. Tutte le celebrazioni si terranno in Basilica. I fedeli che vorranno partecipare dovranno prenotarsi chiamando il Rettorato.

Fonte il Mattino