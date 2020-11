Pioli è positivo al COVID 19

L’avanzata del virus denominato Covid 19 in serie A non si frena . Come riporta la Gazzetta dello Sport, tale virus ha colpito in casa rosso-nera. Infatti a risultare positivo al tempone naso faringeo è stato mister Pioli. Di conseguenza l’allenamento che si doveva svolgere a Milanello è stato cancellato. Fortunatamente il mister seppure positivo al COVID 19 è asintomatico. Gli altri tamponi sono risultati negativi. Ecco il comunicato dell’Ac Milan

“AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L’allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio”.